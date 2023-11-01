國民黨總統參選人侯友宜、主席朱立倫，以及民眾黨總統參選人柯文哲，10月31日深夜會談，結果卻未如外界預期有進一步進展，雲林縣長張麗善1日與侯在雲林共進午餐後表示，侯該釋出的善意都已經釋出，藍白若合不來就不要勉強，侯則對她說「不想成為第1個破壞百姓期待的人」。

張麗善表示，藍白合符合全民的期待，藍白能合是1個選項，若不能合就要有因應的措施，國民黨內部要團結，才能壯大自己的侯選人，侯友宜是很務實的人，也擁有豐富行政經驗，藍白若真的無法合作，就不要勉強，就像婚姻一樣。

張麗善認為，藍白雙方經過溝通協商，還是存在一些分歧，要合作就要情投意和，合不來就各自努力，各自找對象，不能強婚，說不定下一個對象會更好。她把藍白合不要勉強的建議告訴侯，侯則對她說「不想成為第1個破壞百姓期待的人」。

侯友宜參觀雲林土庫驛可可莊園時，被媒體問及「藍白合要破局嗎？」，侯聽了腳步稍微停了一下但未回應，微笑著走進「與青農有約」座談會場。侯身邊人士則透露藍白合還是有機會的，不會輕易放棄。