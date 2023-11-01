手繪電影看板大師顏振發持續趕工繪製賴清德看板。（曹婷婷攝）

黃偉哲（左）介紹台南競總內部的政績走廊。（曹婷婷攝）

民進黨總統參選人賴清德4日將回到台南成立全台第一個競選總部，當天預計號召萬人到場，展現鄉親挺老市長問鼎總統的士氣；立委郭國文表示，台南是賴的本命區，藍營對綠營尤其台南攻擊特別猛烈，因此，第一場全國競總成立大會就要成功，盼到場支持者人數破萬，讓支持者更有信心及危機意識。

賴清德台南的競選總部也是台南市長黃偉哲競選連任時的總部所在，今天下午舉辦第一場記者會，公布總部陳設的政績走廊以及有「熊讚」、「熊帥」等手拿牌的巨大泰迪熊玩偶等設計，另外，手繪電影看板大師顏振發也在總部外繪製多幅賴清德巨幅競選看板，但因尚未完工，今天並未正式亮相。

今天6名現任立委僅郭國文、賴惠員到場，其餘則派代表到場。郭國文提到，台南是賴清德本命區，也一直是民主火車頭，扮演帶動綠營士氣重要角色，第一場競選總部活動就要成功，讓支持者更有信心及危機意識。

他說，台南在選戰扮演雙重角色，除要固守本命區，更要帶動綠營火車頭氣勢，也因台南是賴的本命區，因此，此次藍營對綠營攻擊特別猛烈，考驗黨公職成員幹部毅力、智慧，面臨強烈挑戰底下，明年1月13日非常關鍵，如何在攻擊情況下，達到全國第一名標準外，還要突破過往紀錄，這是大家要共同努力的目標，期待第一場全國造勢要圓滿成功，希望當天達到破萬人數，讓支持者更有信心及危機意識。

賴惠員說，民進黨在台南近30年來受到台南鄉親支持，目前很多鄉親都很煩惱賴清德及6席立委選情，台南是賴清德本命區，6席立委都會全上，但她也說，目前看起來「並不好選」，呼籲支持者要集中選票，全力支持6席立委及賴清德，讓台南的老市長成為2024年的新總統。