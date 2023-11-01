蕭亞軒（ELVA）8月時宣布回歸歌壇，令許多粉絲相當開心。一直以來，蕭亞軒的感情狀態都備受外界關注，今（1日）她更新社群網站，曬出新單曲《愛沒有錯》MV，分享心境「感情的銼磨」，引發不少粉絲關心。

蕭亞軒透過臉書更新一段16秒《愛沒有錯》MV畫面，寫下「經歷過感情的銼磨，也經歷過愛意的包裹，回頭再看，依然感謝曾經用力愛的自己」，疑似在對過去的自己喊話，並感性抒發對愛情的想法「願你收穫愛、勇敢愛、用力愛，因為愛本沒有錯」。

蕭亞軒感情狀態備受關注。（圖／翻攝自蕭亞軒臉書）

MV中蕭亞軒展現歌聲張力，傳達細膩情感，將心情寄託於歌曲中，所屬唱片公司華納音樂也分享貼文「三年的蓄力，有新的人生經歷，也有新的生活感悟，這次，她選擇傾訴——關於愛的解讀」。新歌讓許多粉絲驚喜表示「來了來了，等妳等超久」、「大家愛的天后蕭亞軒女王回歸了」、「太喜歡了，MV感覺好有質感」、「這個氣勢磅礴的感覺真讓人雞皮疙瘩」、「終於又能聽到你的歌聲」、「太期待了！！！」

蕭亞軒事業得意，感情也備受矚目，她7月突宣布恢復單身，與小16歲的黃皓分手。不過日前卻傳出她和一位混血帥哥到台北小巨蛋欣賞王力宏演唱會，對此，蕭亞軒駁斥戀情，表示他是公司剛簽約的新人。