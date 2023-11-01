工研院產科國際所經理黃仲宏進行「台灣機械產業與半導體設備發展的挑戰與機遇」專題演講時指出，國際經貿局勢瞬息萬變，科技日新月異帶動多項新興產業迅速發展，工研院觀察到含半導體設備在內的機械產業的發展動向：一、開始對低碳時代來臨作準備；二、將生產管理導入精實化及數位化，除了掌握核心技術，強化市場耕耘外，亦將人工智慧技術、環保節能融入商業模式中。

2023年上半年在全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振下，影響機械與電子設備市場甚鉅，下半年仍有通膨、升息、庫存以及消費需求下降等問題，持續影響機械設備產業的營運與產值。2023年在全球高通膨、高利率、戰爭與大陸景氣不振下，影響機械與電子設備市場甚鉅，預估臺灣全年機械產業產值為較2022年有兩位數衰退。

工研院預估，2024年全球製造業有機會進入新一波的消費循環復甦，台灣機械設備產值有可能再度恢復成長，產值達到10,580億元，較2023年成長4.9％。