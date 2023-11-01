郭台銘總統連署頻傳狀況，今（1）日北北基桃四區地檢署同步發起行動，指揮大量警調人員針對郭台銘連署站搜索，郭台銘起源地慈惠宮連署站仍在運行中，工作人員則說「沒聽說這件事」。

據悉，新北與基隆兩處搜索最多連署站，數量分別在5至10之間，新北地檢署僅證實發動搜索此事，表示案件仍在執行中，不方便多做說明。

記者實際前往郭台銘起源地「慈惠宮連署站」，發現該連署站仍在營運中，工作人員針對今天的搜索事件搖頭表示不知情，「也沒有接到長官指示」，而該連署站桌面上僅放了幾瓶印有郭董肖像的礦泉水與存錢筒。

據悉，北北基桃四地檢署陸續接獲線報，指出郭台銘連署站有人涉嫌以連署送米酒吸引民眾參與連署。知情人士透露，不排除原本可能是部分連署站的負責人發起送米酒活動，其餘地區跟進，才會變成四縣市都有連署站傳出連署送米酒。

知情人士說，因為此案牽涉多縣市，原本有請示是否由高檢署統一偵辦，但最後決定仍由各縣市偵辦，為避免行動後消息傳到其他縣市風聲走漏影響偵查，四個地檢署決定統一在今天上午連署站一開就同步行動，才會變成大規模的搜索行動。

據悉，新北與基隆報請搜索票的連署站最多，數量分別在5至10之間，至于是否有人統籌整個「送米酒事件」，仍須透過金流慢慢往上追查。