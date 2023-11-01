P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家籃球隊今年選入第7個球季，11月1日球團舉辦開季記者會，夢想家董事長田壘、總經理韓駿鎧、董事陳立宗與全體教練團、球員皆出席，分享新球季經營台中市洲際迷你蛋、彰化體育館雙主場的期待，並與球迷傳達本季精神口號「我無所懼」，帶著熱身賽及夢想聯動交流賽的好成績，期待例行賽健康完賽，朝季後賽爭取總冠軍邁進。

季外福爾摩沙夢想家邀請澳洲籍的皮爾曼（Adam Pearlman）擔任新任總教練，球員陣容部分，於選秀會補進自健行科大畢業的新秀丁冠皓，洋將除了上賽季即簽下兩年合約的麥卡洛（Chris McCullough）外，休賽季期間球團也與吉爾貝克（Brandon Gilbeck）完成續約，並迎來了老隊友布依德（Julian Boyd）的回歸，更加入歐陸混血大前鋒貝札尼什維利（Giorgi Bezhanishvili），在熱身賽兩戰全勝，「夢想聯動」交流賽也取勝過T1聯盟歷來兩支冠軍球隊高雄全家海神、新北中信特攻。

皮爾曼表示，希望可以打造夢想家的贏球文化，透過養成習慣和行為幫助團隊帶來最大的成功機會，團隊在集訓時都很快進入狀態，練球過程充滿熱情，專心學習教練新體系；後衛林俊吉表示，今年夏天參加了世大運的集訓與賽事，遇到不同國家隊伍、球員及球風，藉此發現自己不足之處，所以也利用開訓前的時間，找訓練師自主加強細節。

夢想家球團也在今天宣佈，2023-24 球季將經營台中、彰化雙主場，董事陳立宗感謝台中市在過去這兩季的支持，首季就達成主場門票全完售紀錄，成功打造出「魔鬼主場」，也感謝彰化縣政府重新整修彰化體育館，提供球員更舒適的比賽環境，也讓球迷擁有更好的觀賽體驗，彰化球迷也很期待夢想家「回家打球」，夢想家會更努力深耕大中部地區。