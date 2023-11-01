有些人為了達到目的，會使出各種小手段，有的人雖然城府深，卻從不耍心機。命理網站「星座上上籤」分享3星座女城府深，但卻從未算計他人，與人相處真誠又坦率，因此容易贏得信任與尊重。

▎射手座

射手女個性自由奔放，內心卻深沉有城府，不過從不用來算計別人，她們待人真誠又坦率，不會刻意隱藏想法與情感，做事相當獨立，也不透過算計來獲得利益，樂於分享與助人，因為她們真誠又善良，所以深得朋友與伴侶的信賴。

▎天秤座

天秤女追求和諧與平衡，雖然心思沉穩且城府深，但追求公正與公平，總是真心的對待別人，善於處理人際關係，樂於傾聽他人的意見與需求，從不以自我為中心，認為人與人之間唯有真誠交流，才可以解決問題，而不是透過算計和欺騙。

▎獅子座

獅子女勇敢又有自信，腦筋動得快，擁有城府深的特質，不過不喜歡耍小手段，認為透過真誠的態度，才能贏得他人的尊重，具有領導能力和自信，願意與人分享資源與知識，並激勵他人發揮潛能，勇於面對挑戰，從不用心機達到目標，靠決心追求夢想而成功，獲得許多人的敬佩與支持。