許多新鮮人畢業後都會開始找工作。一位曾在大學時從事保險業務的男子，因為受到爸媽情勒決定踏入求職市場，不過讓男子無法接受的是，爸媽對於他找工作的進度緊迫盯人，甚至在他接到不錄用通知時，搶走他的電話詢問原因，貼文曝光後引發熱議。許多人資指出，男子爸媽這樣過度介入，反而會影響求職者形象。

原PO在Dcard發文表示，他原本從事保險業務，不過媽媽覺得業務沒前途，「阿貓阿狗都在做」，也不敢跟親戚朋友說，於是長期對他情緒勒索，剛好最近他也想轉行，於是開始踏入求職市場，沒想到此時連爸爸也加入情勒行列，整天在LINE家庭群組丟出各種職缺，關心他的面試進度，

原PO指出，更離譜的是，某天他回家後收到某公司的不錄用通知電話，沒想到媽媽直接搶走他的電話，跟人資說「我是他媽媽，是不是我兒子之前只有做過業務，你們覺得不適合＠＃＄％」，讓原PO直呼有夠丟臉，「我知道我這樣看起來很媽寶…但我已經有溝通過了…有人也有遇過一樣的瘋狂父母嗎？」

對此，許多人資紛紛回應，「作為一個人資，其實面試時最重視的是求職者的專業和態度而不是過去的工作經驗，家長的介入反而可能會影響到求職者的形象」、「作為一個人資，會重視的是求職者本人，如果電話突然變成其他人員對談非常困擾，等於還要多花心力說服一個搞不清楚狀況的人」、「人資路過同意」。