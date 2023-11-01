柯叔元（左）和陽靚劇中演一對。（粘耿豪攝）

王可元（右）和黃尚禾出席記者會。（粘耿豪攝）

《美食無間》劇組出席記者會合影。（粘耿豪攝）

由傅孟柏、王柏傑、簡嫚書主演的三立最新週五戲劇《美食無間》今（1）日舉行首映記者會，除了三位主角，柯叔元、黃尚禾、陽靚、王可元、導演奚岳隆也出席。王柏傑透露和傅孟柏原本不熟，因為拍了《美食無間》成為朋友，私下還會相約，王柏傑透露，前陣子傅孟柏到京都時，還求了一個「必勝」的護身符，「他很溫暖，幫我求金馬獎。」傅孟柏說：「我過了2個香爐，我們一人一個」，期待兩人可以拿下最佳男主角和最佳男配角獎。

今現場搶先播放11分鐘片花，更多精采打戲畫面曝光，三位主角間曖昧互動也引發好奇，傅孟柏和簡嫚書相差21公分，堪稱最萌身高差，其中一幕簡嫚書被混混包圍，傅孟柏直接扛起她跑走，男友力十足。其中一幕眾人轉酒瓶玩遊戲橋段，雙帥竟疑似吻上，王柏傑打趣形容：「這齣戲就是三個人彼此曖昧，然後大家都很迷惘，不知道自己喜歡到底是誰？」簡嫚書笑說：「因為身高關係，我都有感覺他們透過我頭頂在對視，頭上感覺在發熱。」

除了讓人津津樂道的感情戲，警察和黑道之間的爾虞我詐也是一大看點，柯叔元飾演黑道集團準接班人胡仲魁，西裝造型帥出新高度，他形容：「這是我演過最帥、最神秘的大哥。」黑道集團二把手「韓丹」黃尚禾倒是很多意見，笑說：「我們合作《角頭—浪流連》的時候，他演我的小弟，這次他覺得自己大尾了，私底下想要弄我了。」

影后陽靚飾演胡仲魁身邊的女人，也是麻辣鍋店老闆娘，她首度和柯叔元合作，透露：「如果一個人聲音很好聽，我會被迷上，叔元哥嗓子很有戲！」王可元扮演殺手組織駭客的「傑克」，是王柏傑的好幫手，也是一位時尚暖男，他介紹角色時笑說：「我就是出一張嘴，不用殺人，坐在室內。」

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》即將在11月3日（週五）晚間10點於三立都會台首播，Netflix、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映。