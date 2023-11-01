聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）紐約總部主任莫基貝爾（Craig Mokhiber）不滿聯合國在巴勒斯坦問題上的處理方式，於本週二（30）憤而辭職。他還寫了整整4頁的公開信批評聯合國，未能阻止以色列對加薩地區巴勒斯坦平民所進行的「種族滅絕」（Genocide）並指責美國、英國和歐洲大部分國家是以色列襲擊的「同謀」並表示聯合國的關鍵部門屈服於美國和以色列的壓力，放棄了原則和國際法。

綜合英國《衛報》（The Guardian）1日報導和莫基貝爾的X平台帳號，莫基貝爾在信中寫到，聯合國未能履行阻止以色列對加薩地區巴勒斯坦平民施行「種族滅絕」的責任，他還強調這是一次教科書式的「種族滅絕」案例，而聯合國似乎無力阻止這一切。

A TOP UN human rights official left his post yesterday with a searing letter condemning western leaders and the western media for supporting “a text book case of genocide”.



Outgoing director of the New York office of the UN high commissioner for human rights Craig Mokhiber… pic.twitter.com/hqfRcsFklQ — Nury Vittachi (@NuryVittachi) November 1, 2023

他還批評「西方媒體加劇了問題」，並指出美國、英國和歐洲大部分國家是這一可怕襲擊的同謀，提供了武器、經濟和情報支持，並為以色列的暴行提供了政治和外交掩護。

NEW: @UNHumanRights NY Office Director @CraigMokhiber resigns in protest over timidity of key parts of #UN system on issues pertaining to Palestinian Human Rights. In letter to @volker_turk he says: "This is a text-book case of genocide. The European, ethno-nationalist, settler… pic.twitter.com/lss1EvdLb3 — Rami Ayari (@Raminho) October 31, 2023

這些媒體公然違反《公民權利和政治權利國際公約》，不斷地非人化巴勒斯坦人，並宣傳戰爭和鼓吹民族、種族或宗教仇恨以促進種族滅絕，構成了煽動歧視、敵意和暴力。美國的社群媒體公司壓制人權捍衛者的聲音，同時擴大親以色列的宣傳。

莫基貝爾認為，聯合國需要採取更有原則和有效的行動，但他對聯合國的反應感到非常失望，認為聯合國偏離了捍衛國際法、國際人權和《聯合國憲章》核心職責的道路。他提到了一系列具體的措施，包括放棄失效的奧斯陸協議、正視巴以問題是一種種族滅絕，支持建立一個世俗的單一民主國家，以及清除以色列的大規模核武器和化學生物武器。

莫基貝爾還表示，儘管以色列遊說團體如何抹黑，但「批評以色列並不等於反猶主義」以色列必須對其罪行負全部責任。他呼籲聯合國勇敢地採取行動，不再屈從於強權，堅定地走向更有原則的道路。

然而，聯合國人權機構發言人德爾加多（Laura Gelbert Delgado）表示，莫基貝爾的信件僅代表名「退休人員」的個人觀點，與聯合國的主張存在一定距離。

莫基貝爾是一位專注於國際人權法的律師，自1992年以來一直在聯合國擔任重要職務，包括在巴勒斯坦、阿富汗和蘇丹等地擔任高級人權顧問。他自上世紀80年代以來一直參與調查巴勒斯坦的人權問題，在90年代曾居住在加沙地帶，並多次執行人權任務。他在信中所述的一切都是他親身經歷了30年來的親身感受。