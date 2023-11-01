聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）紐約總部主任莫基貝爾（Craig Mokhiber）不滿聯合國在巴勒斯坦問題上的處理方式，於本週二（30）憤而辭職。他還寫了整整4頁的公開信批評聯合國，未能阻止以色列對加薩地區巴勒斯坦平民所進行的「種族滅絕」（Genocide）並指責美國、英國和歐洲大部分國家是以色列襲擊的「同謀」並表示聯合國的關鍵部門屈服於美國和以色列的壓力，放棄了原則和國際法。
綜合英國《衛報》（The Guardian）1日報導和莫基貝爾的X平台帳號，莫基貝爾在信中寫到，聯合國未能履行阻止以色列對加薩地區巴勒斯坦平民施行「種族滅絕」的責任，他還強調這是一次教科書式的「種族滅絕」案例，而聯合國似乎無力阻止這一切。
他還批評「西方媒體加劇了問題」，並指出美國、英國和歐洲大部分國家是這一可怕襲擊的同謀，提供了武器、經濟和情報支持，並為以色列的暴行提供了政治和外交掩護。
這些媒體公然違反《公民權利和政治權利國際公約》，不斷地非人化巴勒斯坦人，並宣傳戰爭和鼓吹民族、種族或宗教仇恨以促進種族滅絕，構成了煽動歧視、敵意和暴力。美國的社群媒體公司壓制人權捍衛者的聲音，同時擴大親以色列的宣傳。
莫基貝爾認為，聯合國需要採取更有原則和有效的行動，但他對聯合國的反應感到非常失望，認為聯合國偏離了捍衛國際法、國際人權和《聯合國憲章》核心職責的道路。他提到了一系列具體的措施，包括放棄失效的奧斯陸協議、正視巴以問題是一種種族滅絕，支持建立一個世俗的單一民主國家，以及清除以色列的大規模核武器和化學生物武器。
莫基貝爾還表示，儘管以色列遊說團體如何抹黑，但「批評以色列並不等於反猶主義」以色列必須對其罪行負全部責任。他呼籲聯合國勇敢地採取行動，不再屈從於強權，堅定地走向更有原則的道路。
然而，聯合國人權機構發言人德爾加多（Laura Gelbert Delgado）表示，莫基貝爾的信件僅代表名「退休人員」的個人觀點，與聯合國的主張存在一定距離。
莫基貝爾是一位專注於國際人權法的律師，自1992年以來一直在聯合國擔任重要職務，包括在巴勒斯坦、阿富汗和蘇丹等地擔任高級人權顧問。他自上世紀80年代以來一直參與調查巴勒斯坦的人權問題，在90年代曾居住在加沙地帶，並多次執行人權任務。他在信中所述的一切都是他親身經歷了30年來的親身感受。
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