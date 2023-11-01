2024大選持續倒數，各政黨不分區立委名單也進入作業程序，對於國民黨不分區名單，外界關注黨內大咖是否入列，布局立院龍頭大位。台北市議員、國民黨立委參選人鍾小平透露，侯友宜新北競辦總幹事李乾龍私下跟他說，前立法院長王金平應該被排入不分區，「我聽李乾龍的口氣他要出幾千萬，我看王金平要出幾億」，要有權力、義務平衡的概念，王有戰功，「這是溫暖的政黨」，出那麼多錢也不是撿來的。

國民黨總統參選人侯友宜近期在全台各地舉辦大型造勢，新北、台中、高雄都喊出2萬、甚至5萬人到場，動員力驚人。資深媒體人尚毅夫昨(10/31)日在政論節目《新聞面對面》表示，侯造勢是秀肌肉，但代價是別人出錢出的哇哇叫，第一場新北的大造勢，光是白天的舞台布景全部弄完，「600萬沒了」，再加上椅子、動員費、旗子、帽子，國民黨中央有出錢嗎？

同台的鍾小平透露，「新北那一場是乾龍皇（李乾龍）出的」，覺得大概整場是花到1500萬元。

尚毅夫直言，侯辦那邊經費有限，很多都是系統自己付的錢，花自己的錢挺一次可以，但下次還要辦大場，就會有人要藍營把資源拿出來。

尚毅夫也爆料，先前王金平與朱立倫、侯友宜見面要拉後援會，王金平直接點出「輔選資源在哪裡？」但一講到資源大家就東繞西繞，最後也沒有答案；而王金平與民眾黨主席柯文哲見面時，也講的很白，募款誰募？動員誰付錢、誰幫忙？尚還透露，現在動員很花錢，都是白天帶去一日遊，遊完晚上遊覽車直接載到造勢場，否則現在若只發便當，有些人都不太想去。

圖為侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍（見圖）介紹新北造勢活動。（資料照片/杜宜諳攝）

鍾小平也補充一個「李乾龍跟王金平的小故事」，他跟李乾龍很熟，去找李聊天時，李乾龍說「王老先生打了我幾個黑將」，王金平是侯友宜的後援總會的總會長、李乾龍是新北競總的總幹事。鍾小平說，「我聽李乾龍的口氣他要出幾千萬，我看王金平要出幾億」，講那個數字，這是真金白銀。

鍾小平繼續說他與李乾龍還有聊另一件事，李希望他可以在電視上幫忙講話，「也應該給王(金平)院長不分區吧」。鍾小平強調這是個人意見，但概念是權力、義務平衡，有戰功，「這是溫暖的政黨」，出那麼多錢，人家錢也不是撿來的。