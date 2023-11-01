巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日從加薩走廊邊境突襲以色列引爆強力回擊，戰火燃燒至週三（11月1日）進入第26天。加薩全域遭以色列民生圍困與密集空襲以追殺哈瑪斯份子，邊境關卡封閉導致境內外籍人士無法撤離。路透社週三引述埃及消息人士說法報導，當天至多會有500名持外國護照的人可從加薩與埃及接壤的拉法關口（Rafah Crossing）。這將是開戰26天以來首見。

路透社報導，這名埃及國安消息人士透露，週三當天上午大約200人在拉法關口的加薩這側等候通關。

另一名熟知外籍人士通關與撤離事務的消息人士則稱，預計自拉法通關離開加薩走廊的離境人士名單多達500人，但這些人並非全數都能在週三當天通關撤離。

英國廣播公司（BBC）引述法新社報導指，獲准進入埃及的清單人數一共545人，包含雙重國籍人士。英國外相柯維立（James Cleverly）說，拉法關口很可能週三當天會開放供首批外籍人士通關。這將是開戰26天以來首度有外籍人士可從拉法關口離開加薩走廊。

BBC在拉法的特派員說，除了外籍人士，還有88名巴勒斯坦傷患也將獲准離開加薩，其他媒體報導則稱有81人。