法務部調查局與外交部11月1日共同舉辦「2023台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，共有38國、250位來自海內外之司法、執法官員、知名專家及智庫學者來台與會或提出專題報告，為我國層級最高的國際執法安全會議。論壇聚焦台灣半導體供應鏈在地緣政治所占據之優劣勢，以及威權強國發動資安威脅的危機。

行政院長陳建仁開幕致詞表示，假訊息攻擊是當前民主國家發展最重大的威脅，而台灣已連續十年蟬聯受境外假訊息影響最嚴重國的榜首。因此，行政院建構「識假」、「破假」、「抑假」、「懲假」四面防護網，透過公私協力模式投入防制假訊息行動，以提高民眾對假訊息的警覺性，遏阻有心人士進行分化破壞。

法務部長蔡清祥指出，網路犯罪已成當前最猖獗、隱晦及攫取暴利的新犯罪型態。為有效偵辦新型態犯罪，各國執法部門的國際合作更顯重要，執法人員的數位技術亦須日益精進，才能以最高效率將不法分子繩之以法。

調查局長王俊力強調，將持續加強與理念相同國家之對等機關並肩協力，共同對抗資安駭侵威脅，並藉由推動與各國對等執法機關或國際組織簽訂各項關於共同打擊犯罪與資安防護及人才培訓的合作備忘錄，逐步扎根全面夥伴關係，深化國際合作。

台灣亞非論壇（TWAF論壇）每2年舉辦一次，今年是調查局第六次舉辦，本屆主題聚焦台灣半導體供應鏈在地緣政治所占據之優劣勢，放眼全球飽受威權強國以資安手段發動威脅產生之危機。

論壇邀請來自美國、非洲、韓國、馬來西亞、澳洲、土耳其、沙烏地阿拉伯等國內外高階執法官員及專家學者，包括我國家安全局局長蔡明彥、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心徐遵慈主任、華府智庫史汀生中心傑出研究員 Richard P. Cronin 博士、約旦安曼上訴法院法官Bassam Muhammad Al-talaheen博士及南非大學法學院院長Olaotse John Kole教授等人與會。

另韓國國家安保戰略研究院、菲律賓國家調查局、美國聯邦調查局、澳洲聯邦警署、馬來西亞皇家警察特別事務局、調查局資通安全處也都派員參加，討論各國執法及安全機關應如何攜手因應，以共同防制新興之安全威脅。