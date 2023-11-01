英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國總統拜登準備提名白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）擔任副國務卿，此舉將使頗具影響力、有「印太沙皇」之稱的康貝爾成為美國外交界第2號人物。

知情人士透露，白宮計劃立即提名康貝爾出任這項職缺。這位資深亞洲政策官員過去曾在國務院和五角大廈任職。

隨著中國日益崛起，美國比過去更重視亞洲政策，康貝爾擔任白宮印太事務協調官期間，充分發揮其影響力。

康貝爾是重啟「四方安全對話」（The Quad）的核心人物，串聯起美國、日本、澳洲、印度。他也在創建「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）中扮演要角，與倫敦和坎培拉當局達成具里程碑意義的協議，使澳洲得以採購搭載美國高度敏感技術的核動力潛艦艦隊。

康貝爾也致力加強美國與亞洲、歐洲盟友及夥伴合作，推動日本與韓國今年對二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）爭端達成和解，並促成日韓領袖8月在美國大衛營（Camp David）與拜登舉行歷史性峰會。

一名知情人士說，康貝爾若出任副國務卿，會優先考慮亞洲政策，對亞洲以外事務也將發揮影響力。他將接替今年夏天退休的雪蔓（Wendy Sherman），預計也將集中精神，試著將他在白宮提出的一些政策架構制度化。

康貝爾沒有回應置評請求，白宮和國務院也未予以回應。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲專家古柏（Zack Cooper）表示，在康貝爾領軍下，白宮一直是推動政府大多數亞洲政策的「驅動力」。但古柏表示，若康貝爾轉任副國務卿，將使國務院在機構之間的討論中發揮更大影響力。

古柏說：「這也可能加速政府從政策創建階段轉變為實施和制度化階段，隨著2024年大選逐漸逼近，落實政策也將變得愈來愈重要。」

康貝爾的人事案須經參議院審查批准。專家認為，他對中國態度強硬，使其相對較受共和黨人歡迎，預計在參院審查時不會遇上太大阻撓。

康貝爾從白宮印太事務協調官轉任副國務卿雖是晉升，但國家安全會議（National Security Council）在對中國和印太政策制定方面有著較多核心影響力，有些盟友對他離開白宮感到緊張，不過其他人則強調，他將會有一個更大的公開平台，能讓他在政策辯論中保有充分影響力。