美國白宮證實總統拜登將在11月中旬APEC峰會場邊與中國國家主席習近平會面，南韓外交部今天也公布美國國務卿布林肯將在8日至9日訪韓消息，外界推測可能討論美中峰會相關議題。

布林肯（Antony Blinken）預計出席7日至8日在日本東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，8日會議結束後將直接前往韓國，9日上午與外長朴振會談，預期討論韓美同盟、北韓核問題、經濟安保、尖端技術合作及各種區域、國際議題。

這次是布林肯於南韓總統尹錫悅上任後首次訪韓，距離上次訪問睽違兩年。布林肯上次訪韓是2021年3月於文在寅政府任內，當時在首爾舉行韓美外交部長與國防部長2+2會議。

拜登（Joe Biden）預期將在11月中旬亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊與習近平會面，可能成為美中關係的轉捩點並對東北亞等區域局勢造成影響；布林肯這次訪韓時間點正巧落在峰會前，格外受到媒體關注。

外界推測，布林肯這次訪韓可能就美中峰會內容交換意見和尋求合作，並討論近期引發關注的朝俄合作、以哈戰火、烏克蘭戰爭等重要區域、國際議題。

此外，不久之前俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問北韓，與北韓領導人金正恩及外交部長崔善姬會面，表明進一步合作立場，尤其在軍事上可能達成合作關係被美日韓陣營視為區域穩定的一大風險，布林肯這次訪韓可能也代表一種立場宣示。

南韓外交部表示，期待布林肯這次訪韓，能為今年迎來70週年韓美同盟關係帶來更多具國際戰略合作的發展。