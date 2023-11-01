國道一號中山高速公路南下31.4公里處，今天（31日）下午4時許發生嚴重車禍，貨櫃車與小貨車發生追撞事故，造成小貨車駕駛車頭撞向一旁護欄，腳被夾住無法逃出，意識清楚，消防隊獲報到場進行破壞搶救，隨後將駕駛救出後送醫。
這起車禍根據國道監視器畫面，一輛貨櫃車撞擊小貨車後方，小貨車歪斜撞向旁邊的護欄，導致駕駛腳部被夾困，駕駛意識清楚，由消防隊救出後送醫，現場車流回堵嚴重，請民眾不要好奇觀看，避免發生二次車禍意外。
國道一號中山高速公路南下31.4公里處，今天（31日）下午4時許發生嚴重車禍，貨櫃車與小貨車發生追撞事故，造成小貨車駕駛車頭撞向一旁護欄，腳被夾住無法逃出，意識清楚，消防隊獲報到場進行破壞搶救，隨後將駕駛救出後送醫。
這起車禍根據國道監視器畫面，一輛貨櫃車撞擊小貨車後方，小貨車歪斜撞向旁邊的護欄，導致駕駛腳部被夾困，駕駛意識清楚，由消防隊救出後送醫，現場車流回堵嚴重，請民眾不要好奇觀看，避免發生二次車禍意外。
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