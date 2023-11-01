據海報新聞報導，10月31日，河南一名「00後」小學女老師疑似輕生引起網路關注。家屬表示女老師在任職學校工作太忙，像進了「牢籠」、「喘不過氣來」、「真的讓人崩潰每天」、「每天提著最後一口氣在工作」。

10月31日上午，河南網友呂女士發帖稱，自己的妹妹「是河南省實驗小學（建興路小學）三四班班導師，周日（10月22日）好好去上班，週五早上接到民警電話已停止了呼吸！而校方拒絕家屬進入校園，查看監控。」

呂女士說，妹妹今年23歲，是一名「00後」班導師，今年8月份剛考上教師編制，沒想到剛當老師幾個月，就結束了年輕的生命。

「我妹妹26日週四晚上八九點原本在學校批改作業，不知發生了什麼事情，聽同事說她整個人情緒很差。」呂女士說，現在全家很想知道妹妹在學校到底發生了什麼，妹妹以前一向樂觀開朗，家人不相信她會僅僅因為一點事情就輕易結束生命。

「我妹妹在這所學校工作三個月，經常跟我說太累了。」呂女士說，妹妹從小就想當老師，大學報志願時選擇了師範專業，畢業後又努力準備了一年時間，順利在今年8月份考上教師編制，一家人正為妹妹「圓夢」而高興，沒想到出了這種事。

妹妹自從入職當班導師以來，多次跟家人談心時，都曾提起任職學校給老師安排了太多本職工作以外的事情，有時週末還要開會、加班，有時還會挨批評。「我印象比較深的一件事情，是學校安排她寫宣傳稿，一連改了三遍才過關。我不明白，老師的任務不是教書育人嗎，老師們已經很累了，為什麼要安排一個任課老師一遍遍寫宣傳稿？」呂女士說。

呂女士給記者提供的聊天記錄中顯示，妹妹在9月27日晚上8點稱「還在開會」「被領導批評了」「當著我們班學生面批我」；10月6日下午提到「在學校」「7天」「不休息」等；10月11日，她給姐姐發訊息說：「昨晚凌晨一點才回宿舍，真不容易」；10月17日晚上，她在聊天中跟姐姐吐槽「我們頭髮油的不行，又不敢回學校，回學校就被逮著去工作」「真的讓人崩潰每天」。

呂女士說，妹妹原本就說學校平時各種所作所為、各種形式主義、肆無忌憚的謾罵、批評與威脅壓得妹妹無法喘息，她聽知情人說妹妹前一天還遭到了校長的批評。

呂女士表示，目前自己和父母多次聯繫學校，學校都沒有明確拿出一個家屬能接受的說法，還把妹妹的微信從學校的多個工作群中踢出來了。自己家人一定要尋求一個真相，追究學校責任，為妹妹討一個說法。

家屬說法是否為全部真相？到底是什麼原因導致「00後」小學女老師輕生？10月31日，記者多次撥打家屬提供的建興路小學副校長電話，均被掛斷。記者多次撥打鄭州市管城回族區教體局電話，截至發稿前，均未打通。

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