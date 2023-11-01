SUN流通集團發揮「取之於社會，回饋於社會」精神，1日捐贈屏東縣政府一輛救護車及高階醫療培訓器材。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

SUN流通集團董事長阿南孝司發揮「取之於社會，回饋於社會」精神，1日捐贈屏東縣政府一輛救護車及高階醫療培訓器材，由屏東縣長周春米代表受贈並回贈感謝狀，周表示，此輛救護車將分配至三地門衛生所，提供偏遠民眾可近性醫療服務，提升緊急醫療服務品質。

周春米指出，消防員與醫護人員不僅是救人第一線，也站在危險最前線，對於企業捐贈救護車及消防設備器材讓她相當感動，她說，台日有著深厚交情，不論政府部門或企業民間與日本的交流從不間斷，此次捐贈再次展現台日友好關係，未來將好好利用這份溫暖禮物，保護鄉親生命安全。

阿南孝司表示，公司經營理念以健康為出發點，過去8年皆捐贈救護車給各地政府，希望能表達對台灣的感謝之意，此次看見屏東偏鄉高齡者的救護需求，選定贈予三地門鄉，期望救護車及高階醫療培訓器材能幫助行動不便長者們，未來也將持續捐贈救護車，為台灣社會盡一份心力。

屏縣府衛生局表示，政府資源有限，但民力無窮，非常感謝SUN流通集團捐贈救護車，希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難的時刻，承載著來自企業的關懷與善意，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。