譜瑞-KY第三季合併營收1.16億美元，季增加12.27%、年減少22.57%；稅後淨利1932萬美元，每股盈餘0.24美元(每股盈餘新台幣7.71元)，創下近4個季度以來新高。單季毛利率43.75%，季減0.21個百分點，主要因產品組合不同。

董事長趙捷表示，目前客戶仍以短單為主，目前看到第四季個人電腦市場需求維持一定水準，故預計譜瑞-KY第四季合併營收約1.1~1.22億美元，與第三季大致持平，毛利率落在43%至47%。

趙捷進一步談到，就第四季各個產品線來說，現在看到顯示器市況略微好轉，隨著客戶發布新品，預期高階產品復甦加快，高速傳輸部分，因第四季適逢傳統季節性因素，故預計出貨和第三季持平。

趙捷表示，目前對2024年個人電腦市場持樂觀態度，整體市場復甦可期，除疫情後的換機潮外，人工智慧功能導入PC與NB，將刺激買氣，看好2024年會是AI PC元年；另外，微軟也宣布Windows 11支援將Copilot，此將有助PC市場回溫。整體來說，預計明年PC市場出貨動能將可望成長5~10%。