2024年總統選戰倒數70多天，藍白合還在喬，民進黨輔選，老少輔選團同時啟動，年輕族群的「國務青應援團」，胖卡「獺青號」、「漫豚號」分進合擊；黨內蔡英文總統等巨頭 的「黃金演講陣容」，未來將依區域性，分工到各縣市輔選。

黨內高層表示，這些重量級黨內成員，會針對區域別，以立委參選人在該選區需求，像是游錫堃比較熟悉宜蘭，台中是林佳龍較熟悉的地方等，相關輔選模式都會調整。

民進黨總統參選人賴清德已確定4日新北市聯合競總成立，與蔡英文總統首度合體造勢，還有行政院前院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及總統府祕書長林佳龍也全員出動，組成「黃金演講陣容」，直搗國民黨總統參選人侯友宜本命區。賴清德今更強調，「我們不曾離開，我們一直都在」。

賴清德今在臉書臉書發出動員令，新北市，是他的家鄉、是全台最大的城市，更是見證了民進黨一路以來用心打拚的重要城市。從 1997 年前行政院長蘇貞昌的老縣長時代開始，民進黨在這座城市種下民主的種子，接著一棒接一棒，由蔡英文總統、立法院長游錫堃、總統府祕書長林佳龍等人接力耕耘、為民主打拚。

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他說，這週六下午，他將與在各個時代共同為新北打拚的領袖，一起來到新北，展現團結的力量；要堅定地告訴大家，「我們不只是要贏得總統選舉，更要力拚國會過半」，持續壯大台灣，守護家園。

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他說，邀請所有新北市的台灣隊友，這週六團結攜手站出來，「與我們並肩同行，一起用行動力挺台灣」。