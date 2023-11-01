民進黨今（1）日召開中執會，正式徵召提名高市鳳山區議員黃捷參選第6選區立委。對此，前高市議長許崑源愛女、高市議員許采蓁直問，「黃捷，妳愛前新苓嗎？」感嘆黃只聽從黨意，這些地方民眾為什麼要接受一個對這裡沒有感情的人？

黃捷接棒原選區立委趙天麟參選，連日來屢被質疑空降、落跑，雖然昨天找來鳳山里長力挺她更上一層樓，但昔日黃捷酸前高雄市長韓國瑜落跑選總統，也被網友、藍營狠酸是迴力鏢，質疑「只有『綠能』」，為何黃捷就能從鳳山跨到前金、新興等區選立委？

對此，許采蓁今也發文問及，黃捷，妳愛前新苓嗎？你還記得自己的初衷嗎？」，擔任民代的初衷是想為地方付出，或只是要這個位子？政治這條路走著走著，會有很多的權力誘惑圍繞在一旁，將我們從自己堅持的路上愈拉愈遠，因此她時常警惕不能忘記自己為什麼在這個位子上，更不能忘記要盡力回饋民眾的支持。

許采蓁接著爆料，1年多前，原本黨部勸她到仁大鳥大選區，認為那邊相對有機會當選，原因是當時前新苓選區減少1席議員，國民黨提名又非常飽和，但她堅決拒絕，「我是前新苓的女兒，我不是為了當議員才選舉，我是為了守護支持我父親的鄉親。」

因此，許采蓁直言，今天看到過去黃捷以鳳山女兒自居，拜託跟懇請鳳山鄉親給她照顧，拿到了那麼多鄉親的期待，然後在有立委選舉的機會時，選擇毫不猶豫地轉身離開那個照顧她的地方。到現在還是想不通為什麼可以對栽培自己的地方做那麼狠的決定？

許采蓁更提到，身為30多年來在前新苓長大的女兒，只希望她是真心的愛這個地方，所以才願意參選，來為前新苓付出。而不是只是聽黨的安排、想的只有選舉的考量，卻根本不在意地方的發展。

許采蓁遺憾說，直到今天黃捷獲得了民進黨的正式提名，卻從沒聽過她提過對前新苓選區的認同，聽到的都是遵從黨的決定。「我想黃捷這段時間需要的，是說服我們這些地方民眾，為什麼要接受一個對這裡沒有感情的人？」而自己也會記得，不要在從政的路上，慢慢變成自己曾經討厭的樣子。