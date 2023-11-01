捷運板南線終點站南港展覽館站每到上下班時間，轉乘公車到汐止的民眾總是大排長龍，有民眾在網路提出鐵道局應暫緩基隆捷運南港到樟樹灣路段，研議改以板南線延伸汐止的可能性，國民黨新北市議員廖先翔今在議會總質詢詢問市府態度。代理市長劉和然回應，新北持開放態度。

廖先翔說，過去因台鐵第三軌擋住路廊，無法做板南線延伸，後來因為基隆捷運開到南港也無路廊，提出是否部份第三軌可使用或替代掉，地方民眾認為，既然第三軌可以用基隆捷運替換，能否有更好選擇，讓板南線延伸到汐止。

廖先翔說，之前鐵道局有把方案納入基隆捷運的綜合規畫報告，報告最後寫不建議，但稱兩案都有工程執行的可能性，報告預估基隆捷運只會有6％轉板南線、2％民眾轉文湖線，認為以板南線延伸可行性不高，因運量會非常低，無法滿足中運量要求，不過那麼多民眾在南港站覽館站等公車，認為報告與實情不符。

廖先翔質疑，民眾認為報告運量分析草率，為了讓基隆捷運能盡速核定完成，完成總統蔡英文與前基隆市長林右昌任內的承諾，所以用簡單評估報告打發我們，分析也不準確，「假設未來中央或北市問基隆捷運南港到樟樹灣路段，重新評估是否用板南線延伸至汐止」，報告或許有窒礙難行地方，要跟民眾溝通與集思廣益，但市府願不願響應汐止民眾訴求？

捷運局長李政安表示，接受議員的說法，對於南港展覽館站旅客的運輸量可以進一步檢討，會再進一步研究。

劉和然補充，情感面可以理解，汐止居民期盼捷運那麼久了，當然會有很多期待跟想法，如以市府立場真的可行可做，會反應中央評估思考，不過當專業認為不可行或實務上要再等1到20年，就不要再花太多時間，趕快先把其他做好，中央跟北市如真的詢問板南線延伸汐止方案，會再提出地方的需求跟期待，新北持開放態度。

廖先翔最後提醒，走高架的捷運汐東線已上網招標，如之後評估板南線延伸汐止可行，但其走地下，憂心汐東線高架車站或基礎做好了，會有載重與安全性問題，導致板南線無法延伸至汐止，希望汐東線做細部設計的時候就先考慮將來的可能性。