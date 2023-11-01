新北市1名33歲許姓男子，30日上午開車行經蘆洲區中正路516巷前，員警發現其前擋風玻璃右前方有裂痕跡，上前關心視線是否清晰，竟發現駕駛座下有數包咖啡包。（翻攝畫面）

新北市1名33歲許姓男子，30日上午開車行經蘆洲區中正路516巷前，員警發現其前擋風玻璃右前方有裂痕跡，上前關心視線是否清晰，以避免造成馬路人車危險，竟發現駕駛座下有數包咖啡包，總共94包，將持續溯源，維護選前治安。

警方共起獲第三級毒品卡西酮咖啡包94包，總計毛重：383.6公克。（翻攝畫面）

警方表示，三民派出所員警林宏勳、陳冠宏於30日10時許執行巡邏勤務，巡邏經過蘆洲區中正路516巷前，發現男子所駕駛之自用小客車擋風玻璃右前方有裂痕，遂上前攔查確認視線是否清晰，以避免造成馬路人車危險，盤查過程中於目視可及之處發現違禁品，全案共起獲第三級毒品卡西酮咖啡包94包，總計毛重：383.6公克，於警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，並積極溯源查明毒品上游來源。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！