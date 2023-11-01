由屏東潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」，1日起正式起跑，系列活動為期2個月，除有踩街、藝文市集、主題特展、明華園歌仔戲公演等活動外，今年還是首次將建基老街全部封街辦市集，將吸引近百攤商參與。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」，1日起正式起跑，系列活動為期2個月，除有踩街、藝文市集、主題特展、明華園歌仔戲公演等活動外，今年還是首次將建基老街全部封街辦市集，將吸引近百攤商參與。（潮州鎮公所提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」，1日起正式起跑，系列活動為期2個月，除有踩街、藝文市集、主題特展、明華園歌仔戲公演等活動外，今年還是首次將建基老街全部封街辦市集，將吸引近百攤商參與，同時因「複合式活動多」，公所預估遊客上看10萬人次。

潮州鎮公所主祕王建元指出，「大潮祭」行之有年，是公所創造的品牌，也是潮州鎮的例行性大活動，雖然一開始只是踩街的形式，但後來在預算充足、藝文團體認同、鄉親肯定等因素下，近年來愈辦愈大、朝多元化系列活動發展，今年更是再次擴大舉辦，首次將建基老街全部封街辦市集。

王建元說，以往年大潮祭的統計數據來看，光是潮州日式歷史建築文化園區的遊客人潮，2個月就超過3萬人次，而今潮州鎮又多了鐵道園區、潮好玩等景點，相信在「多種複合式活動」的加持下，今年大潮祭的遊客人潮能翻倍成長，上看10萬人次。

王建元說，大潮祭的活動設計不僅「動靜皆宜」，最重要的是它的延續性，所有參與大潮祭攝影展、繪畫展的作品，都將成為公所隔年自製文宣品的元素，如紀念月曆、郵票等，讓所有參與者都有舞台展現自己對潮州的熱愛。

他強調，大潮祭不僅是在推動地方觀光，也是在地認同的展現，一種凝聚共識的助力，所有的活動都需要民眾肯定、一同參與，這樣才有意義。

潮州鎮公所表示，大潮祭的主題特展已開始，藝文市集將於11至12日登場，明華園歌仔戲公演則將在18日熱鬧開演。