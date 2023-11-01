睽違18年，「高雄世界詩歌節」將於11／24－28隆重登場，除了邀請國內外共63位詩人齊聚高雄，以「詩與世界的距離」為題創作、朗讀及分享，與民眾一起感受充滿詩意的高雄之外，高雄市電影館也響應詩歌節，於11/3~12日推出「因為愛，所以愛妳」文學影展，選映7部國內外多元文學電影在內惟藝術中心免費放映，透過另一種方式閱讀文學。

女導演黃玉珊所執導的《插天山之歌》，改編自鍾肇政同名小說。（圖／高雄市文化局）

「因為愛，所以愛妳」文學影展選映7部國內外多元文學電影，首推台灣酷兒作家邱妙津的紀錄片《蒙馬特之愛與死》，香港導演陳耀成以細膩敏感的鏡頭，一窺《鱷魚手記》《蒙馬特遺書》等知名著作，回望作家充滿愛與憂傷的文學人生；女導演黃玉珊所執導的《插天山之歌》，改編自鍾肇政同名小說，吳朋奉、莊凱勛領銜主演，回顧二戰末期臺灣人民的細微日常，描摹人性情感溫婉質樸，深具人文觀照。

《蒙馬特之愛與死》為台灣酷兒作家邱妙津的紀錄片。（圖／高雄市文化局）

國際佳作選映女同志作家海史密斯的傳記電影《尋愛小說家：海史密斯》，展開作家的私密筆記與同性愛戀；奧斯卡名片《因為愛你》改編海史密斯小說《鹽的代價》，由影后凱特布蘭琪和魯妮瑪拉演繹唯美深情的愛情故事，感人無比；改編自維吉尼亞吳爾芙之意識流小說的《美麗佳人歐蘭朵》，一窺多變女神蒂妲絲雲頓的四百年孤寂；由韓國國寶影后尹靜姬擔綱演出《生命之詩》，展現影像詩人李滄東優美的電影美學。除了擁抱多元之作，本屆高雄世界詩歌節更選映文學改編經典之作《郵差》，帶領觀眾進入諾貝爾文學獎詩人聶魯達的浪漫時光。

《因為愛你》改編海史密斯小說《鹽的代價》，由影后凱特布蘭琪和魯妮瑪拉演繹唯美深情的愛情故事。（圖／高雄市文化局）

文學影展期間並舉辦二場映後講座，11／5《插天山之歌》映後座談邀請到導演黃玉珊，與影迷暢談女性、文學與電影間的關係，11／12《生命之詩》則由詩人任明信帶領觀眾，探索詩歌中殘酷與溫柔並生的創作歷程。

文學改編經典之作《郵差》，帶領觀眾進入諾貝爾文學獎詩人聶魯達的浪漫時光。（圖／高雄市文化局）

高雄市電影館限定「因為愛，所以愛妳」文學影展即日起加碼，開放民眾至內惟藝術中心現場免費索票觀影，數量有限，索完為止。影展索票相關諮詢，請洽內惟藝術中心現場人員，更多「高雄世界詩歌節」活動詳情，可以到高雄世界詩歌節官網（https://www.2023kwpf.com/）查詢。