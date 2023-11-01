竟天董事長王藹君表示，為充實營運資金、推進旗下新藥的臨床進度，經5月董事會決議辦理現金增資並於6月底申報生效，惟現增繳款期間適逢全球通膨壓力高漲、經濟有衰退隱憂，造成台股大環境不佳，尤其是生技新藥股的走勢更是疲弱。在綜合考量股東權益與公司整體規畫發展，公司在9月下旬決定調降現金增資價格及延長募資期間至12月29日，並獲主管機關同意。

未料隨後爆發以巴衝突，加重全球金融市場劇烈波動，拖累台股生技新藥族群持續陷入整理，竟天的市價和現增發行價之間的溢價幅度雖不大，但這次在全體股東繼續支持及特定人認購踴躍下，此輪增資於今日提前完成。

竟天在新藥開發方面，治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥APC201近期已完成首位受試者收案，正式展開澳洲一/二期臨床試驗，其中一期部分將招收10名健康受試者，以驗證安全性為主，預計今年底前可望完成；之後直接進入二期臨床，預計招收60位病患，確認劑量與初步療效。

此外，已完成二期前期臨床試驗的緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥APC 101，在此次現增資金到位後，將採二策略同步推進。一是加速規畫全球多國多中心的二/三期臨床試驗，預計今年底至明年初遞交申請（IND）；一是擴充新適應症，針對頭頸部三叉神經部位將向TFDA提出二期臨床試驗申請，由於目前沒有相關的治療藥物被核准上市，預計先在台灣完成二期臨床，待數據出爐做為後續申請孤兒藥資格認定、以及推進下一階段全球多國多中心臨床試驗的依據。