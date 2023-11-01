桃園市中壢區中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，形成「中壢城市故事館群三部曲」，其中壢景町委外營運，廠商不敵虧損終止合約，市府文化局將其與平鎮延平日式宿舍合併進行經營管理聯合標租，由蕃薯藤有限公司得標，目前廠商在做內部空間整理，壢景町也在11月起暫時停止對外開放。

中壢城市故事館群包含中平路故事館、壢小故事森林與壢景町，分別呈現中壢庶民、國民教育、公民精神等不同歷史面向與多元的文化記憶，其中壢景町中壢警察局日式宿舍群位於中壢分局旁，興建於1941年，除了本身的歷史建築特色外，也是台灣首次民主街頭運動「中壢事件」的見證地點，2013年公告登錄為歷史建築。

文化局指出，壢景町在2019年11月開館營運，碰上新冠肺炎疫情，委外營運廠商同時經營好幾個案場，因財務上有困難，經過協商在2022年9月終止合約，為使園區對外服務不中斷，2022年11月至2023年10月底，以桃園市民學藝員實驗基地方式進行短期營運。

文化局說，因平鎮延平路日式宿舍接近完工，考量2館皆位在延平路上距離相近，所以將壢景町及延平路日式宿舍採聯合標租方式辦理，該也在9月底決標，由桃園在地廠商蕃薯藤得標營運，未來將以中壢城市人文歷史等在地文化、食農餐飲教育等主題，打造特色文化資產保存再利用場域。

壢景町後續將進行點交及裝修等作業，1日起暫時閉館，而廠商預計將在2024上半年開館，期許以不同的樣貌提供民眾更多元的藝文及餐飲服務。