蔡詩芸日前傳出與結婚8年的王陽明婚變，近日2人又被拍到一起出席活動，看似感情恢復以往。她擔任《女人我最大》數位策展《玩美研究室》11月號封面人物，表示：「你要先成為最好的自己，才能成為在乎的人生命中最好的那個角色。」

她身為公眾人物，在面對各界壓力下，必須成功扮演好女兒、老婆、媽媽、歌手也是音樂節目的評審等每個角色。談到寶貝女兒，她坦言自己總是抱持著「我就是寶寶最好的母親」的想法，陪伴女兒Katiya體會每一個成長的過程。

在她早期的音樂作品中，積極傳達身為一個女人的自信，以及角色切換的從容應對，然而到了近期的作品，不難品味出她的內心世界，即便外表如此高冷強勢，當她從表演者回歸到與自己獨處對話時，她的脆弱、情緒與獨白，是她想以音樂的形式帶給大家的，「創作也是我的避風港，在那裡我可以盡情的做自己，卸下面對外人的銅牆鐵壁，也不需迎合他人的期待」。