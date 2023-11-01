糞便的狀況是身體健康指標之一，若出現浮油，是否就為罹病警訊？對此，胸腔暨重症醫師黃軒指出，造成糞便浮油的原因包含飲食因素、消化系統疾病及過敏或不耐受。不一定是有病的表現，有時可能只是飲食不當或消化不良所致。但他提醒，若在調整飲食後，浮油狀況仍持續發生；或合併腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等症狀，就可能是嚴重的消化系統疾病，甚至是胰臟癌徵兆。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，糞便浮油，也稱為脂肪便，是指糞便中含有過多未消化脂肪，使其看起來鬆散、泡沫狀而充滿黏液，並在水面形成一層油膜。同時，可能會散發特別難聞的臭味，並伴隨著腹痛、腹脹、下痢等不適症狀。

談起造成糞便浮油的原因，黃軒說明可能有以下3種：

1、飲食因素：若吃進難以消化的脂肪、纖維或草酸鉀含量高的食物，像是堅果、高脂肪的魚、人造脂肪、精油、椰子和棕櫚油、全麥產品等，就會導致脂肪吸收超出小腸負荷而被排出。另外，過度飲酒也會影響胰臟分泌消化酵素，減少脂肪分解。

2、消化系統疾病：如胰臟炎、胰臟癌、囊性纖維化、腎臟損傷或衰竭、肝臟損傷或衰竭、副甲狀腺功能減退、膽囊癌、膽結石或手術後併發症、糖尿病、胃腸道細菌感染等，都會影響胰臟分泌消化酵素或膽汁酸，或造成小腸吸收障礙，使得脂肪無法正常被消化和吸收。

3、過敏或不耐受：有些人對於某些食物成分有過敏或不耐受的反應，例如「乳糜瀉」是對小麥穀蛋白或其它穀物類似蛋白質的自體免疫反應，會造成小腸黏膜受損，影響吸收功能。

因此，糞便浮油不一定是有病的表現，有時可能只是飲食不當或消化不良所致。但黃軒提醒，若在減少攝取高脂肪、高纖維或高草酸鉀的食物，以及選擇清淡易消化的食物後，糞便浮油情況仍持續出現；或合併腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等症狀，就可能是嚴重的消化系統疾病，甚至是胰臟癌徵兆。

黃軒提醒，胰臟癌早期徵兆往往不明顯或被忽視，因此很多人在診斷時已經晚期。而其中一個早期徵兆就是糞便浮油。所以當出現糞便浮油的現象時，務必盡快就醫檢查，以排除罹癌的可能性。