歲末年終又是檢修房屋、冷氣等電器的旺季，「匠人部落」工程團隊創辦人王均守1日提醒民眾，今年7月發生高樓裝冷氣機砸死人的慘痛教訓不能忘，施工單位要申請施工路權、施工人員須領有相關證照。長遠來說，建議透過永續經營的統包工程公司輔導弱勢處境的工人個體戶，加入納保、制度化，來解決根本問題。

今年7月間發生一起驚悚的意外事件，新北市板橋區新埔捷運站出口附近，1名等候公車女子遭從17樓墜落的冷氣機砸死。經警方調查，在17樓安裝冷氣機的李姓工人供稱，他以為冷氣機已安裝固定好，沒想到才鬆手究直接從17樓掉下去。

王均守分析，承攬商因人手不足，將安裝作業轉包給李姓工人施工，未落實危害風險告知責任，李雖已入行10多年，卻未取得相關證照，安裝冷氣時也未符合安全作業規定。依照相關規定，高空施工期間，無論是裝修外牆、吊掛家電、家具等，均須申請路權，確保路過人、車安全。

王均守表示，一般民眾為省錢，往往找報價相對便宜的公司施工；而接案公司在缺工嚴重情況下，常將工程再轉包給水電或工程個體戶施作，施工單位為搶快及省錢，常未申請路權，承接的個體戶往往不會確認發包單位是否已申請路權及相關防範工作。

王均守說，一旦發生意外，承接個體戶就得扛下大部份責任，而這些「做工的人」往往沒有投保、後援，為逃避巨額賠償金，成為職場黑數，困於社會底層，成了邊緣人。

王均守強調，目前走改革路線的統包工程公司越來越多，輔導「做工的人」考證，為他們投保職業險、開辦訓練課程，並要求工作期間禁止喝酒、吃檳榔等規範， 如何吸引傳統做工觀念的人主動納入相關體系，已成為刻不容緩的重要課題。