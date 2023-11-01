恆春小黃公車自前年通車以來，深受恆春在地居民歡迎，屏縣府持續因應在地民情滾動調整路線，1日起增加722後灣線，也大幅調整720社頂線班次，以補足因地形所導致的公共運輸缺口，提供民眾便利且安全可靠的選擇。

屏縣府指出，恆春、車城小黃公車原有6條路線，去年服務1萬723人次，今年統計至9月，也已服務1萬4338人次，考量需求日益增多且萬里桐地區運量已穩定，縣府邀集地方代表會勘後，1日起新增722後灣線、調整720社頂線，以因應在地需求增加支線服務，提供更多民眾至恆春鎮上採買及就醫等交通需求。

縣府表示，小黃公車行經的站點非常便民，涵蓋多處醫院、公園、宮廟、社區及政府機關，不論是就醫、洽公或採買都很便利，滿足鄉親日常所需，同時，收費也很親民，每次搭車只要10元銅板價，持敬老卡、博愛卡可由卡片內的點數支應，博愛陪伴卡緊隨博愛卡靠卡則可享半價優惠，屏東縣敬老卡、博愛卡自今年10月2日起，點數自330點提升至500點，且搭乘火車、市區客運、公路客運都可補助，建議65歲以上長輩都應擁有一張敬老卡。

縣府提醒，小黃公車部分標示需預約的站點、通用（無障礙）車輛以及村里端路段隨招隨停的乘客，都需提前預約，可於周一至周五的上午9點至12點、下午1點至6點向捷乘交通有限公司預約，預約電話為08-8218166，或使用line官方帳號搜尋@jcha8218166預約。