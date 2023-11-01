彰化縣警局在彰139線設置2處科技執法點，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣道139線因有許多機車騎士超速過彎等危險駕駛行為，彰化警分局8月起編排警力在彎道處蒐證危駕行為，執行3個月下來，發生5起交通事故，去年同期大減近6成。警方表示，139線已完成2處科技執法點，提醒用路人遵守交通規則，別跟自己的荷包過不去。

彰化警分局指出，蜿蜒於彰投八卦山脈稜線的139縣道，因少數機車騎士彎道極限壓車的競技耍帥行為，吸引追焦網路社群及媒體注意，引發模仿效應，在年輕族群間發酵，以在139縣道跑山、競速、壓車及挑戰公權力為樂。

為壓制上述劣質用路文化，彰化警分局今年8月起，每周六、日下午2點至6點，在139縣道李舍咖啡店路段附近編排便衣員警2人，進行錄攝危險駕駛行為，並依《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款逕行舉發。

便衣警力充當國家級追焦族的做法奏效，彰化警分局統計今年8月至10月26日期間，彰139線路段發生交通事故5件，較去年同期12件大幅減少7件，減少比例將近6成。

彰化縣警局還進一步建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，也就是李舍咖啡店及少林寺等路段2處彎道附近，宣導期自今天起至11月14日止， 11月15日起執法取締。

除新增的2處防制危險駕車科技執法設備，彰化縣警局在彰139線8.5公里、7.7公里也設有固定式測速照相桿，提醒用路人遵守速限。

彰化縣警局局長張國雄說，超速及壓車等危險駕車行為易發生交通事故，害人且害己，139縣道是一條風景優美的觀光休閒道路，應該放慢車速，沿途悠遊欣賞，共同提升當地交通安全及觀光品質。