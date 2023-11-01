以色列國防軍表示，以色列自行研發的「箭3」(Arrow 3)防空系統，在10月28日成功攔截1枚紅海方向來襲的彈道飛彈。這次攻擊據信是從葉門發射的，也就是胡塞組織(Houthi)所為。

防衛快報(BreakingDefense)報導，以色列國防軍在新聞稿中稱，這次攔截是10月 7日哈瑪斯襲擊以來，首次使用箭式防系統，「成功擊落來自紅海方向的空中威脅，是在以色列領空之外就已擊落，沒有進入以色列領空之內。」

以色列國防軍的新聞稿沒有斷定這枚飛彈誰由誰負責，但據報道，葉門叛軍胡塞武裝組織已經出面宣布是他們所為。這不是胡塞組織第一次對以色列發動攻擊，早先的攻擊被美國海軍飛彈驅逐艦卡尼號（USS Carney）所攔截，當天卡尼號在葉門附近海域，擊落了3枚飛彈及8架無人機。

這是以色列箭式防空系「首次對彈道飛彈成功攔截」，但卻不是首次實戰，以色列國防軍表示，箭式的第一次實戰發生在2017 年，當時它攔截了一枚從敘利亞發射的地對空飛彈；當時以色列誤以為敘利亞發射彈道飛彈，後來才發現那是地對空飛彈。

以色列部署了多層次防空攔裁體系，其中最上層，面對彈道飛彈的就是「箭式」系統，中層是「大衛投石索」(David's Sling)和「鐵穹」(Iron Dome)，低層還有巴拉克飛彈(Barak 8)。

德國在前陣子宣布採購箭3系統，因為柏林在烏克蘭衝突後，尋求解決威脅的方案，在比對美國的陸基神盾、薩德系統與以色列箭3系統之後，他們選擇箭3，這是箭3系統的首次海外訂單。

以色列主要承包商以色列航空航太工業公司(IAI)表示：「箭式是現役最頂級的防空系統，旨在攔截地球大氣層外的彈道飛彈。」 報告指出，該系統是由以色列和美國飛彈防禦局共同開發。