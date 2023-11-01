選戰剩下70幾天，民進黨立委選情告急，台北市港湖區與台東縣泛綠整合未果，立委高嘉瑜與賴坤成分票情況嚴重，宛如OHCA（到院前心肺功能停止）民進黨內高層表示，「我都不會認為何人OHCA，沒有OHCA這件事」。

黨內高層指出，對於民進黨來說，在個立委選區之中，一定會有難題，不然民進黨就不會有艱困選區，現在離大選還有一些時間，就是希望優勢區希望保持，也有原本是艱困區，但像南投縣立委參選人蔡銘軒的撞抗好很多，主要是分成優勢區、艱困區、激戰區的三類。

他說，有跟候選人三令五申在優勢區也繼續保持，同時對於其他候選人也要關心協助，政黨會有其他資源例如文宣的挹注，行程也是不能懶惰，要勤勞一點點，新人也是。

黨內高層以南投立委參選人蔡銘軒對上國民黨立委馬文君，先前潛艦國造事件，讓蔡銘軒民調往上升，原本是激戰區，但情況有好一點點，可是立委民調其實變化很大。現在每家民調落差很大，一下子有蔡銘軒領先6％又有輸14％的，起起伏伏。但不管是民進黨的民調中心，還是輿情中心看各媒體的民調，當下做的時機有沒有因為議題而受影響，都會進一步分析。

黨內高層說，哪些民調為真、哪些縣市是下滑的，其實黨內許多評估跟外界狀況不一樣，會針對民調進行不同的解讀，像是立委吳思瑤屬於優勢區，但是選舉打得不錯，立委賴瑞隆也是。至於台北市的大安區就是標準激戰區。

他說，接下來對立委的輔選，會在各縣市競總成立後逐漸加強，台東綠營分裂是事實，這是不可諱言，希望最後還是可以繼續談，黨中央立場很清楚，提名誰就是全力支持誰。

他強調，有了蔡培慧之前補選例子，「我都不會認為何人OHCA，沒有OHCA這件事」。