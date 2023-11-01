南投縣目前只有4家公托中心，縣議員吳國昌等人1日要求縣府應加速公托中心設立，解決生育率下降問題；對此縣長許淑華表示，目前南投縣有4所公立托嬰中心，今年也正籌辦3所，縣府會朝「1鄉鎮1公托方向努力。」

許淑華針對縣議員總質詢時關切南投生育率問題表示，縣府現有南投2處、竹山與集集共4處公托中心，提供共78名幼兒托育外，埔里、草屯、與信義鄉3公托中心則正籌辦中，預計最快明年底可以執行；另社勞處也請教育處盤點閒置教室空間，希望達到南投縣每個鄉鎮都有1個公辦托嬰中心的目標。

縣議員吳國昌發現近年參加畢業典禮，畢業生只有1人，縣長獎議長獎跟家長會長獎都1個人領，如何鼓勵生育是縣府重要的課題。（曾雪蒨攝）

縣議員吳國昌指出，南投縣人口只有47萬多人，因為托育中心非常少，雙薪家庭面臨生小孩後要到哪裡托育的困擾，年輕父母不是不敢生就是頂多生1個，所以他發現近年參加畢業典禮，畢業生只有1人，縣長獎議長獎跟家長會長獎都1個人領，如何鼓勵生育是縣府重要的課題

縣議員林友友(前排左一)與其他議員針對南投縣生育率持續下降，要求縣府研議增加生育率的對策。（曾雪蒨攝）

林友友議員拿出縣府近年持續下降的生育率數字表示，幼兒公托是年輕父母最關心的課題，但她發現近5年南投縣生育率都持續下降，且下降幅度相當多，這從108年全年新生兒人數3174人，到111年只剩2431人，今年到目前也只有1786新生兒誕生，究竟是「不敢生或生不起」值得縣府深思。

縣議員張婉慈認為南投縣目前只有4家公托中心根本供不應求，要求縣府至少朝向1鄉鎮1公托中心方向規畫。（曾雪蒨攝）

張婉慈、蔡孟娥兩議員則認為，物價持續飆漲，雙薪家庭育兒辛苦，縣府有義務幫年輕爸媽解決育兒的問題，提供公立托嬰中心與建立家庭保母制度，尤其南投縣目前僅有4所托嬰中心，希望縣府努力至少讓南投13鄉鎮每個鄉鎮都能有1所公托中心，為年輕爸媽解決托育問題。