許多人對於科技業的高薪都非常嚮往，不過因為市場、景氣有高有低，有時就算學歷亮眼，仍有可能陷入求職困難的情況。一位清華大學材料系畢業的男子表示，近來科技業迎來寒冬，他遲遲找不到工作，因此忍不住好奇「什麼科系寒冬最慘啊？」，貼文曝光後引發熱議，許多理科生指出，在各種學系裡最慘的應是生科，「因為生科永遠都在寒冬」。

原PO在Dcard科技業版發文表示，「什麼科系寒冬最慘啊？」，以他自己清大材料系畢業來說，「慘到爆炸，傳產跟半導體都進不去」，讓他對於自己當初就讀材料系相當後悔，認為如果就讀熱門一點的科系，求職路上會比較順利。

對此，許多人紛紛感嘆自己科系的慘況，不過最多人同意寒冬最慘就是生科系，「敢說自己最慘，我看你是看生科沒有喔」、「生科真的世界悲劇，我同梯的朋友，台大純血碩，4萬」、「生科永遠都在寒冬，幫QQ」、「一日生科，終生科科」、「生科是薪水慘，工作好找」、「我唸了生科和化學，真的慘」。

另外也有材料系出身的網友指出，「跟研究領域比較有關係，我就一直收到面邀」、「科大材料碩，下周入職RD，投履歷到錄取不到1個月，清材找不到真的很不可思議，面了好幾家都說就要徵材料系的」。