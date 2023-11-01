國民黨總統參選人侯友宜1日到雲林與農民有約，在前立委張嘉郡陪同下，前往虎尾鎮參觀洋桔梗溫室、花生工廠，並與農民座談發表農業政策。侯強調老農津貼逐年調整到每月1萬、農田水利會回歸農民、建置多元化農業缺工人力平台等政策，讓下一代願意回鄉發展，農民才會有更好的生活。

侯友宜到洋桔梗溫室參訪，關心外銷花卉產銷狀況，當他問花農人力、冷鏈及運輸相關問題時，花農直呼「問到重點了」，告訴侯缺少冷鏈系統、欠缺勞動力，是目前花農普遍碰到的困境，希望侯未來當選總統，可以協助農民解決這些問題，提升內外銷競爭力。

侯友宜表示，他從小幫家裡務農，深知農民辛苦，台灣農產品有很好的品質，但為讓農民有更好的工作環境，政府有責任拿出作為，包括對外加入區域貿易組織，解決關稅問題，提升台灣農產外銷競爭力；對內則輔導農業升級，協助農民提升設備與技術，而不只是一直補助。

侯友宜說，對於農民當前所面臨的問題，他具體提出相關對應政策，包括老農津貼應隨物價指數調整，逐年調整到每月1萬；水利會應回歸給農民，讓專業來管理；為解決近年台灣農業勞動力短缺問題，將輔導人力仲介業者投入外展移工服務，並藉由專業訓練與管理，讓人力符合各種產業的需求。

侯友宜指出，公糧收購價格已經12年未調整，這些年成本、物價波動，經常導致農民血本無歸，因此未來將提高公糧收購價格，讓農民更有保障；此外停灌休耕、綠色環境給付，也都要跟著調整。至於產業環境，政府也應該投注資源，輔導農民增設現代化設備、建立完備冷鏈系統，並加強檢疫措施，提升台灣農產的市場競爭力。