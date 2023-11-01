努力可以改變命運，所以有些人不斷奮鬥，就是希望能出頭天，不過有的人天生命好，走到哪都有貴人幫忙。《搜狐網》近日分享3個性格較懶散的生肖女，但是命卻非常好，工作上容易獲得機會，晚年不愁吃穿。

▎生肖龍

屬龍女雖然並非沒有實力，不過面對事業與生活時，總是希望有人能提供幫助，想以較簡單的途徑達成目標，雖然她們有些懶惰，但運氣卻非常好，容易獲得貴人幫忙，工作上得到不少好機會，此外投資眼光好，能得到豐厚的收穫。

▎生肖豬

屬豬女性情溫和，雖然待人和善，但做事總是慢半拍，工作效率低，職場上遇不滿意的事情或壓力太大，會選擇直接辭職，不讓自己受委屈，不過屬豬女的人緣很好，在危機時刻總會有人提供幫助，缺錢時有親友願意伸出援手，或是遇貴人提供工作機會。

▎生肖兔

屬兔女個性溫柔，在人群中有些不起眼，情商高懂得看場合說話，而且善於偽裝，表現出人畜無害的樣子，總是給人留下好印象，不過屬兔女私底下較懶散，凡事都慢吞吞，想靠捷徑通往成功，而她們運氣也很不錯，婚姻裡遇到好老公，職場上還有貴人幫助，安穩度過一生。