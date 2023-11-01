58歲男星邰智源早年被製作人王偉忠發掘，從《連環泡》發跡，後來在政論節目中模仿許多政治人物，表演總讓觀眾捧腹大笑，近年他主持《木曜四超玩》獲得年輕人的關注和喜愛，雖然7月傳出《木曜四超玩》的製作團隊全體離職，但邰智源仍會留任主持節目；日前萬聖節邰智源的造型引起網友熱議神似白冰冰、史豔文，他今（1日）揭曉扮演人物，真相讓網友們笑翻。

邰智源今再更新社群，他的萬聖節造型被猜是COS白冰冰或史豔文，也有人猜測扮演明華園人物或楊麗花，他今天終於揭曉答案，裝扮人物是1995年古天樂版的「楊過」，比對照中可以發現邰智源還原了楊過髮型上的細節，都有美人尖和兩撮頭髮，不過邰智源版本選擇穿藍色的服裝，並增加了眼睫毛和下眼線，令整體還原度減分，增加了節日誇張化的效果，邰智源也說：「好、經過一天的留言，其實我Cosplay的係（是）他，相信（似）度真的沒話說，只可惜俚（你）們都沒有人猜到」，模仿粵語口吻的發文充滿幽默感，同時不忘誇讚古天樂主演的電影《掃毒3》好看。

解答貼文連饒舌歌手大淵都留言：「哥真任性」，網友們表示「阿公一臉文質冰冰」、「原來是神鵰大俠～久仰久仰，那左邊那個是誰」、「這不是楊過，這是楊不過」、「這很明顯左邊絕情谷主公孫止和右邊的楊過」、「這不是楊過，是泡過」、「我以為我看到了史艷文」、「扇子打下去阿公的臉不知道會不會龜裂」、「古天樂和邰哥真實年齡只是差五年」、「古天樂不排除提告」、「對不起請原諒，我嘴角失守，我以為是姥姥」、「這是大過，不是楊過」、「怎麼有點湯婆婆…影子」、「P圖前：P圖後」。

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