高雄市美濃區龍肚里長邱連發因涉嫌賄選，一審遭判刑2年、褫奪公權5年，邱已於9月自行請辭，美濃區公所依選罷法進行補選，此次該里創下有史來最多6人登記補選里長，今天上午候選人抽出序號，11月11日將由選民投票選出新里長。

2022年高雄市美濃龍肚里長選舉，候選人邱連發涉嫌由本人、或其樁腳、親友向里民以每票1000元代價賄選，橋頭地院審理期間，邱坦承犯行，被依違反選罷法判處徒刑2年，褫奪公權5年。緩刑5年，全案雖可上訴尚未定讞，但邱連發已於今年9月自行請辭。

美濃區公所按地方制度法規定，指派由熟悉該里業務的里幹事劉紀明擔任代理里長一職，隨後展開補選里長作業，有意參選里長的民眾於2023年9月28日領表填資料，10月2日至10月4日登記參選，共有6人角逐，破天荒成為該里有史來最多人競逐補選。

6位候選人分別為龍肚里民70歲朱耀昌、66歲朱群祥、61歲朱建州、60歲朱福欽、48歲蕭富旗、30歲邱子軒，其中朱耀昌是曾連任3屆的龍肚里長，此屆敗選輸給邱連發，而邱子軒是邱連發的兒子，此次參選希望繼承父親衣缽，另朱福欽為岡山分局舊港派出所退休所長，蕭富旗則是年輕農民，每位參選人都希望有機會為家鄉貢獻，服務更多里民。

今天上午6人在美濃區公所抽出選舉序號，分別是1號朱群祥、2號蕭富旗、3號邱子軒、4號朱福欽、5號朱耀昌、6號朱建州，龍肚里長補選日將於11月11日上午8時至下午4時於該里2個投開票所展開。

有里民表示，過去龍肚里里長選舉幾乎是一對一競選，由於補選通常較為冷清，但這次有6人競選，可想像競選激烈，預期投票會很踴躍；美濃區長謝鶴林說，從近幾屆選舉來看，美濃里長選舉確實有趨向年輕化，年輕人想服務鄉親的想法越來越普遍。