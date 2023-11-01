美國汽車業罷工，且特斯拉降價等因素，致使電動車遇到逆風，受到罷工及升息影響車貸衝擊電動車業務，台達電下修今年電動車業績展望。
台達電今年電動車業務由原先預估倍數成長調整為成長80%，而今年車用營收約14億美元，至於明年，車用預估仍將有40-50%動能。
展望第4季，台達電執行長鄭平表示，第4季與第3季約持平，消費性回溫不太明顯，至於明年受到庫存消化完畢，各方面會比今年好一些。至於AI部分，台達電伺服器在散熱方案，氣冷、水冷、浸泡式都有發展，今年算是平穩成長。
車市遇逆風，台達電(2308)董事長海英俊表示，預估第4季與第3季約持平，受到罷工以及升息影響車貸衝擊電動車業務，今年電動車由原先預估倍數成長調整為成長80%，而今年車用營收約14億美元，明年車用預估仍將有40%到50%動能。
美國汽車業罷工，且特斯拉降價等因素，致使電動車遇到逆風，受到罷工及升息影響車貸衝擊電動車業務，台達電下修今年電動車業績展望。
台達電今年電動車業務由原先預估倍數成長調整為成長80%，而今年車用營收約14億美元，至於明年，車用預估仍將有40-50%動能。
展望第4季，台達電執行長鄭平表示，第4季與第3季約持平，消費性回溫不太明顯，至於明年受到庫存消化完畢，各方面會比今年好一些。至於AI部分，台達電伺服器在散熱方案，氣冷、水冷、浸泡式都有發展，今年算是平穩成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。