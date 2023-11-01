美國汽車業罷工，且特斯拉降價等因素，致使電動車遇到逆風，受到罷工及升息影響車貸衝擊電動車業務，台達電下修今年電動車業績展望。

台達電今年電動車業務由原先預估倍數成長調整為成長80%，而今年車用營收約14億美元，至於明年，車用預估仍將有40-50%動能。

展望第4季，台達電執行長鄭平表示，第4季與第3季約持平，消費性回溫不太明顯，至於明年受到庫存消化完畢，各方面會比今年好一些。至於AI部分，台達電伺服器在散熱方案，氣冷、水冷、浸泡式都有發展，今年算是平穩成長。