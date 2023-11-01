高雄市新興分局偵查隊今天（1日）上午驚傳遭搜索，據了解，當時偵辦1起洗錢案件時，發現疑似有名偵查佐涉嫌不當查詢個資，由高市警局自檢後呈報高雄地檢署指揮偵辦，上午檢調前往分局辦公室與該員住家進行搜索，並當場帶走涉案員警。高雄地院深夜裁准羈押禁見。

高雄地檢署於9月下旬接獲高雄市政府警察局自檢清查發現疑似員警洩密情事，立即指派主任檢察官陳彥竹、檢察官李汶哲指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、督察室及政風室等單位組成專案小組積極偵辦。今天（1日）持法院核發搜索票前往41歲李姓男員警位於新興分局的辦公處所及住家執行搜索，扣得手機等證物，並帶回李姓員警進行訊問。

檢方表示，此案是檢察官指揮高雄市刑大偵辦另案某民眾涉嫌洗錢等案件，經高雄市刑大承辦員警檢視該案相關證物後，發現李姓員警疑有不當利用警政系統、165反詐騙諮詢系統查詢個資，再提供給友人，而涉犯刑法第132條洩漏國防以外之秘密罪、違反個人資料保護法等罪嫌之情事，檢察官偵訊後，已當庭諭知李員將向法院聲請羈押，高雄地院深夜裁准羈押禁見。