矯正署桃園女監典獄長林憲銘（陳志賢攝）

受疫情影響，睽違兩年的法務部矯正署「全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示(售)會」，將於11月3日至5日在桃園中正藝文特區盛大舉辦，活動有集章闖關遊戲、有獎徵答，民眾不但可以欣賞或購買到各監所特製的熱門自營商品、技訓工藝品，也可了解到矯正學校改制後少年復歸社會的狀況。

法務部矯正署表示，矯正署將於11月3日至5日連續三天於桃園中正藝文特區(包含圖書館總館、藝文廣場、展演中心)盛大舉辦「全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示(售)會」，本次活動以少年復歸及自營商城為主軸，內容宣導矯正學校改制後新氣象、展出全國矯正機關藝文技訓成果，並展現收容人在監獄內努力自新之面向。

開幕首日安排的表演節目，就結合三所矯正機關收容人訓練成果，讓觀眾從表演過程中，感受到收容人從中建立出自信心；此外，活動期間結合矯正機關教化藝文藝品展示及自營作業產品展售，並設計集章闖關遊戲，參與民眾可透過集章闖關、有獎徵答及影片觀賞等活動，打破對「監獄」舊有的刻板印象，藉由探索收容人的故事與改變，現場感受「破繭而出·藝心向前」的氛圍。另於展售現場更安排矯正機關直播展售活動，藉此讓無法到場的民眾也能用網路取代馬路，線上沉浸式參與活動。

矯正署表示，本次活動3天展期，每日開放時間為上午9時至下午6時，活動區域規劃有藝文廣場開幕區／展售區、展演中心及圖書館展示區等3處。為吸引人潮帶動買氣，特別設計「集章趣」活動，包含滿額集章活動、我是闖關王、任務大挑戰以及矯正自營商城線上預購現場取貨等，每個活動均備有精美禮物，4大關卡全數完成還可額外獲得1份限量組合好禮，以上活動贈品數量有限，送完為止！