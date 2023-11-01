台南一名人夫與前同事外遇，還坦蕩蕩向妻子揚言「已愛上小三」，若不願離婚，就必須忍受2人不正常來往關係，正宮最後忍無可忍，決定對2人提告求償60萬元。不過，由於正宮並未提出其他證據以證明配偶權受到侵害，因此法官裁定駁回，全案可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫2016年間結婚，婚後感情融洽。丈夫與小三前為同事關係，2021年至去年10月19日期間，2人頻繁共同外出過夜，發生性行為。而丈夫利用她個性溫和之弱點，言明已愛上小三，若她不願離婚，則必須忍受2人之不正常來往關係。

正宮控訴，小三於去年6月間離婚後，獨居某社區大樓內，丈夫多次利用她輪值大夜班之機會，在小三住處過夜，並發生性行為，白天亦公然在該社區出雙入對、互動親密。2人離婚後，小三旋即與丈夫同居，致她日夜以淚洗面，夜不能眠，精神上受有莫大痛苦，須至身心科求診以穩定情緒，因此怒向2人提告求償60萬元。

法庭審理時，2人均否認有外遇等侵害正宮配偶權之情事。證稱，夫妻離婚之主因在於，人夫愛慕小三，在與正宮討論此事時，於雙方LINE對話中留言：「除了你我只愛過小三」、「我心裡有別人」等語，此令正宮無法接受，因而萌生離婚之意。雙方討論離婚條件期間，人夫總計匯款110萬元給正宮，作為協議離婚之代價，正宮亦於收受此金額後，而同意離婚。

法官認為，從LINE對話記錄、譯文顯示，人夫出入小三住居社區大樓乙事，正宮是經「第三人」轉述得知，質問丈夫並未以正面回應；依正宮提出之證據資料，人夫並未承認經常出入小三住所、一起過夜及發生性行為乙事，自難僅憑語意不明之對話內容，證明2人間有發生性行為等不當交往行為。

另，正宮主張2人有侵害其配偶權益之不法行為且情節重大，應負侵權行為損害賠償責任，但卻無法提出其他證據證明，因此法官駁回其聲請，全案可上訴。