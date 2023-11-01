澎湖縣西嶼鄉內垵村第22屆村長莊嬌乃因違反選罷法，經臺灣澎湖地方法院於112年9月21日判決確定當選無效，因任期尚餘3年多，依法必須辦理補選，今補選登記最後一天，確定有3人登記參選，澎湖縣選舉委員會定於12月2日（星期六）辦理投開票作業。

去（111）年11月26日舉行之澎湖縣西嶼鄉第22屆村里長選舉內垵村選舉區，當時選情戰況激烈，有3人出馬角逐，最終由莊嬌乃勝出公告當選，但因涉嫌違反選罷法賄選，經臺灣澎湖地方檢察署檢察官提起公訴後，確有違反選罷法第99條第1項，對有投票權人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之賄選行為，而違反同法第120條第1項第3款之規定，經臺灣澎湖地方法院於今（112）年9月21日判決確定當選無效。

澎縣選委會指出，因任期尚餘3年多，依地方制度法第82條第4項規定，村長去職，應自事實發生之日起內3個月內完成補選。本次補選受理候選人登記之申請期限為10月30日至11月1日止，共計有陳妍菥、洪耀幸及薛雲鴻 （依登記序號）等3人登記參選。

並訂於11月22日候選人抽籤決定號次、11月28日前公告選舉人人數、11月29日前將選舉公報及投票通知單送達選舉區內各戶、11月30日前選舉票印製完成，於12月2日投票開票，請有選舉權的內垵村民，屆時踴躍前往投下神聖的一票，最後於12月9日前公告當選人名單。