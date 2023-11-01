民進黨今（11月1日）成立信賴台灣客家助選團，綠營客家大老齊聚，前民進黨主席許信良致詞時指出，他今年已經83歲是最後一次關心大選，但是今年大選不用太樂觀，沒有好的條件，比2020年還差，要贏大選、又贏國會過半要很拼；全國競選總督導卓榮泰說，不僅要國會過半，也要拼總統選票過半。

今天信賴客家助選團成立，客家部主任陳明真、前主席許信良、國策顧問范振修、總統府資政葉菊蘭、民進黨前新竹縣長林光華等約50位客家大老出席。

亞太和平基金會董事長的許信良致詞指出，他今年83歲，是最後一次關心大選，如果下次大選是8年後，就是91歲，賴清德是所有候選人準備最好，但是今年大選不用太樂觀，沒有好的條件，比2020年大選差。要贏大選，又贏國會過半要很拼，全黨要團結。

他說，競選團隊要容納民進黨所有派系，要每個人都拼搏的精神，才有可能達到總統贏、國會過半，否則今年很難。

他強調，距離大選還剩下70幾天，有客家支持一定會贏，一定要拼，苗栗、新竹都沒有贏過，客家人地區民進黨得票都不是這麼好，新竹比較好一點，客家區過去都不是太好，「我們客家大老在這裡責任重大，希望再贏8年」。

昨晚藍白密會，卓榮泰致詞時指出，距離選舉還有七十幾天，昨天晚上他一直輾轉難眠睡不著覺，「不知道他們（藍白）昨天晚上談到什麼，做了什麼非常甜美的夢，但看起來好像沒有」。

他強調，民進黨不僅要國會過半，也要拼總統選票過半，不管分成兩三位或集結，都要拼過半，客家票非常重要，客家票源能夠嶄新亮麗展現一次給大家看，

會後卓榮泰受訪表示，國會拚過半是未來執政團隊執政順利的保證，所以一定要拼過半。