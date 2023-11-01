台中市政府今天舉行友善中高齡績優企業徵選活動頒獎典禮，共有52家事業單位得獎，來自太平頭汴坑的社區產業「太平藍」，提供偏鄉中高齡工作機會獲優等獎。

台中市勞工局今天舉辦「富市台中 樂齡就業」友善中高齡績優企業徵選活動頒獎典禮，邀請52家得獎事業單位及評審委員出席參加，由勞工局長張大春頒發獎座與獎品。

張大春表示，今年截至9月止，已協助1萬2624名中高齡市民就業，求職就業率超過7成，台中市首次舉辦表揚活動，盼藉此表彰長期進用與提供友善中高齡及高齡勞工職場環境的企業雇主，鼓勵台中市企業與中高齡及高齡勞工共同打造屬於自己的友善職場環境。

榮獲優等獎的「太平藍」是來自太平區頭汴坑的社區產業，致力於打造中高齡員工舒適環境，提供偏鄉中高齡工作機會，太平藍董事長葉晉玉表示，希望能成為台中及台灣的社區產業的典範。

葉晉玉指出，921地震後，他帶領團隊進駐太平頭汴坑，從社區營造開始，希望為社區重建打開一片天，後來開始為社區產業太平客家藍染奮鬥努力，一步一腳印，將偏鄉的產業太平藍帶入全世界，這些由偏鄉中高齡員工製作的手工藝品，陸續打進國內外頂級市場。

得獎單位之一的裕元花園酒店表示，非常重視中高齡及高齡員工工作與生活平衡，提供友善育兒職場環境及家庭照顧假，相信求職者擁有豐富的人生歷練和職場經驗，將為公司帶來更好的附加價值。

永信藥品工業股份有限公司表示，設置學長姊技術指導制度，持續給予中高齡或高齡員工支持與自我實現的機會，盼一同實現「護衛健康、創造美麗與傳遞快樂」的願景。（編輯：郭諭儒）1121101