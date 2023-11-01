中華經濟研究院1日發布10月台灣採購經理人指數製造業PMI、非製造業NMI，分別為47.1 、53.3，中華經濟研究院長葉俊顯指出，製造業原先9月的出口好轉失溫，10月僅有筆電、手機極少數電子產業訂單增加，而9月好轉的石化業等在10月都出現下跌。

中經院助研究員陳馨蕙分析，10月間總體經濟情勢轉壞，包括美AI品片新禁令、以巴衝突的地緣政治危機，兩大因素雖然沒有對台灣製造業造成實體衝擊，但不確定性攀升，並衝擎需求展望，短急單補庫存後，再度出現信心不足與保守觀望！

中經院指出，10月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI），緊縮速度加快，指數再回跌 1.1 個百分點至47.1。五項組成指標中，經季調之新增訂單、生產轉為緊縮，即低於50.0，人力僱用、供應商交貨時間、存貨均呈現緊縮。

其中，經季節調整後的新增訂單與生產指數，9月曾同步自緊縮轉為擴張，10月二項指數再度呈現緊縮，分別回跌3.4、3.5個百分點至48.3與49.4，訂單放緩主要是反映在化學暨生技業。整體製造業對未來六個月展望指數，亦滑落至40.0以下的緊縮速度，指數再次重跌4.9個百分點至39.8，連續第18個月緊縮。