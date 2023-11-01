國內線機票將於11月底調漲，立委陳玉珍(右)特別與民航局協商，成功爭取台金機票凍漲。(圖／陳玉珍服務處提供)

因航空燃油價格持續上漲，國內線機票將於11月30日調漲。為持續爭取旅台鄉親行的便利，國民黨金門籍立委陳玉珍特別與交通部民航局副局長方志文等相關人員開會研商，成功爭取台金機票凍漲。陳玉珍感謝民航局接受金馬澎三位離島立委的建言，持續給予離島居民的票價差額補助，此次調漲後，金門鄉親負擔的離島票價約為全票票價的59折，大幅減輕鄉親往返台金之交通費負擔。

協調會中，方志文首先說明因應國際燃油價格攀升，國內航空票價預計11月底將再次調漲，但基於照顧離島居民，民航局會繼續以補助離島居民票價差額的方式，讓離島居民的負擔維持不變，離島居民票價將凍漲維持不變。

隨後，陳玉珍也向方志文提到，由於小三通航線日益繁忙，台商眾多，且桃竹苗地區旅台金門鄉親亦為數不少，新竹市金門同鄉會請她幫忙反映，希望能恢復金門新竹往返航班；另嘉義同鄉會也持續反映能增加往返金門嘉義間航班，方志文聽聞後則表示，相關的航班規畫均會帶回局內請業管單位與航空業者開會研商，若有好消息會第一時間通知。

陳玉珍表示，隨著兩岸小三通逐步放寬，許多小三通中轉旅客及台商幾乎天天湧進金門機場，也導致金門鄉親向她反映臨時有急事要返回金門一趟，卻訂不到機票的窘境。她除了反映台金航班增量的問題及國際持續飆漲影響國內航線票價問題外，另也包括新竹市金門同鄉會希望爭取復航金門-新竹航線，以及嘉義金門同鄉會希望金門-嘉義航線能增班，這兩件事也一併向民航局反映民情。

陳玉珍認為，兩岸小三通的復航，對金門經濟有相當大助益，她歡迎所有中轉的旅客及台商能來到金門稍做停留，看看金門的美麗風光以及品嚐金門的在地小吃，順便帶一些伴手禮。但因應不斷增加的中轉旅客量，交通部民航局應與業者隨時檢討航運量，不應該犧牲金門鄉親返家探親或來台洽公的交通權益，對於像是11月份起的擴大運量作為，民航局往後應及早規畫。

陳玉珍接著提到，像是新竹市金門同鄉會也來函向她反映，桃竹苗旅台金門鄉親為數不少，且諸多在桃竹苗地區的台商也企盼能從新竹飛往金門小三通，因此，她特別請民航局審慎評估，以利鄉親行的便利。

陳玉珍說，她除反映鄉親需求外，也感謝民航局能夠苦民所苦，對於離島票價的補助不曾間斷，所以現在離島票價已經不是7折票，而是低於6折的票價，大大減輕金門鄉親在交通費上的負擔。