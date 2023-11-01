盧廣仲今（1日）出席「毋甘你辛苦 讓我陪你老」記者會，擔任伊甸公益大使，呼籲大眾關注「老人照顧服務計畫」議題。盧廣仲近70歲的爸媽，在台南老家照顧91歲的阿公，讓他思考未來要不要搬回台南住。而他目前單身，是否想結婚？他則說，「不結婚也ok，但也可以結婚」，一切順應自然，爸媽也不會催婚，「我沒有壓力，他們（爸媽）也是道家的忠實讀者。」
盧廣仲說，阿公80多歲時罹患食道癌，經過電療、化療後，如今癌細胞已經消失了，阿公樂觀抗癌成功的例子是一個很勵志的故事，「他把癌症看成感冒的邏輯，我覺得很搖滾，現在我一回台南就會陪他走走」。由於阿嬤生前喜歡唱歌，阿嬤走後，阿公也喜歡唱歌，透過這種方式緬懷阿嬤，「他會到廟口投幣唱卡拉OK，或我幫他伴奏，唱阿嬤喜歡的歌。」
盧廣仲認為長輩需要陪伴，有想過把爸媽接來台北，或者自己回去南部，笑說未來的理想狀態是在自己回到台南鄉下家裡創作，等發片再來台北。
而他現在的訴求是生活的幸福指數，最近在研究哪一雙鞋子可以走最遠的路，「我對自己做臨床實驗，每天走1萬5000步，並持續一周，幸福指數會提昇」，他會從西區走回家，走兩個小時，所以最近正在研究鞋子。
他今年不僅攻蛋開唱，也演出電影《他馬克老闆》並演唱主題曲，被問到沒有入圍金馬獎會不會失落？他則說，不會，「我對獎項很早就釋懷，有時會入圍，有時不會，下次再加油就好了。」
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