盧廣仲今（1日）出席記者會，伊甸服務使用者阿玉阿嬤一起做棉花糖。（伊甸基金會提供）

盧廣仲今（1日）出席記者會，與阿玉阿嬤三代同堂合照。（伊甸基金會提供）

盧廣仲今與阿玉阿嬤和家人們以及照服員分享社區長照服務的重要性。（伊甸基金會提供）

盧廣仲今（1日）出席「毋甘你辛苦 讓我陪你老」記者會，擔任伊甸公益大使，呼籲大眾關注「老人照顧服務計畫」議題。盧廣仲近70歲的爸媽，在台南老家照顧91歲的阿公，讓他思考未來要不要搬回台南住。而他目前單身，是否想結婚？他則說，「不結婚也ok，但也可以結婚」，一切順應自然，爸媽也不會催婚，「我沒有壓力，他們（爸媽）也是道家的忠實讀者。」

盧廣仲說，阿公80多歲時罹患食道癌，經過電療、化療後，如今癌細胞已經消失了，阿公樂觀抗癌成功的例子是一個很勵志的故事，「他把癌症看成感冒的邏輯，我覺得很搖滾，現在我一回台南就會陪他走走」。由於阿嬤生前喜歡唱歌，阿嬤走後，阿公也喜歡唱歌，透過這種方式緬懷阿嬤，「他會到廟口投幣唱卡拉OK，或我幫他伴奏，唱阿嬤喜歡的歌。」

盧廣仲認為長輩需要陪伴，有想過把爸媽接來台北，或者自己回去南部，笑說未來的理想狀態是在自己回到台南鄉下家裡創作，等發片再來台北。

而他現在的訴求是生活的幸福指數，最近在研究哪一雙鞋子可以走最遠的路，「我對自己做臨床實驗，每天走1萬5000步，並持續一周，幸福指數會提昇」，他會從西區走回家，走兩個小時，所以最近正在研究鞋子。

他今年不僅攻蛋開唱，也演出電影《他馬克老闆》並演唱主題曲，被問到沒有入圍金馬獎會不會失落？他則說，不會，「我對獎項很早就釋懷，有時會入圍，有時不會，下次再加油就好了。」